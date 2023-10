Mit mehr als 50 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus Fridingen und Mühlheim am frühen Montagabend zum Hammerwerk ausgerückt. Dort war gegen 17.30 Uhr ein Maschinenbrand in einem Gebäude gemeldet worden. Wie ein Sprecher der Fridinger Feuerwehr mitteilt, konnte ein ganz großer Brand verhindert werden.

Halle kann nur mit Atemschutz betreten werden

Eine Absauganlage einer Härteanlage habe beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen gestanden, „die komplette Halle war verraucht, wir konnten nur unter Atemschutz rein“, berichtet ein Sprecher der Fridinger Feuerwehr nach dem Einsatz gegen 20 Uhr. Weil die Lage anfangs unklar war, wurden weitere Kräfte aus Mühlheim nachalarmiert. Drei Trupps, also sechs Einsatzkräfte, seien dann in die Halle, um das Feuer zu löschen.

Mit zehn Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus Fridingen und Mühlheim und Stetten zum Hammerwerk ausgerückt. (Foto: Feuerwehr Fridingen )

Demnach hatten Partikel in einer Absauganlage zu brennen begonnen, schildert der Sprecher. Das Heikle an der Situation: In der Halle werden laut Feuerwehrsprecher in einem Ölbad glühende Teile gehärtet. „Da sind 15.000 Liter Öl drin, wenn das zu brennen begonnen hätte, wäre es ein ganz großer Brand geworden“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Wir haben Glück gehabt und waren zur rechten Zeit vor Ort. Die Mitarbeiter haben richtig reagiert. Feuerwehrsprecher

Wie hoch der Schaden ist, ist unklar

Zum entstandenen Schaden kann der Feuerwehrsprecher am Montagabend nichts sagen. Zu Schaden sei aber niemand gekommen.

Die Feuerwehr Fridingen war mit sechs Fahrzeugen und etwa 28 Personen im Einsatz. Neben der Drehleiter sind von der Feuerwehr Mühlheim und Stetten zudem vier Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte angerückt. Auch DRK und ASB waren laut Feuerwehrsprecher im Einsatz.