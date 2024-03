Baggerschaufel und Schnellwechsler gestohlen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, eine Baggerschaufel mitsamt einem sogenannten Schnellwechsler von einem Baustellenbagger gestohlen, welcher auf dem öffentlichen Wanderparkplatz Bergsteig hinter einer Baustellenabsperrung abgestellt war. Dies teilt die Polizei mit. Zur Ausführung des Diebstahls öffneten die Täter das Führerhaus des verschlossen abgestellten Baustellenbaggers auf unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten die Diebe den Motor des Baggers und hoben so den Hydraulik-Arm an, mit welchem die Schaufel gegen Wegnahme gesichert war. Mit Hilfe des so in Gang gesetzten Baggers dürften die Täter die schwere Baggerschaufel angehoben und auf die Ladefläche eines entsprechenden Fahrzeugs oder Anhängers geladen haben. In der Folge montierten die Unbekannten die Baggerschaufel mitsamt dem Geräte-Schnellwechsler ab und verließen den Wanderparkplatz mit den erbeuteten Gerätschaften im Zeitwert von über 2000 Euro.

Bei der Baggerschaufel handelt es sich um einen 120 Zentimeter breiten Grabenräumlöffel. Der Schnellwechsler des Typs MS 03 ist vom Hersteller Lehnhoff. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Baggergerätschaften werden an den Polizeiposten Mühlheim a.d.D., Telefon: 07463/9961-0, erbeten.