Derzeit wird die Netto City–Filiale in Fridingen umgebaut. „Wir schließen“ steht in dicken, roten Buchstaben auf einem Schild, das vor dem Laden steht. Darunter das Datum, der 22. Juli. Kommende Woche wird ein Netto–Getränkemarkt eröffnen.

Eröffnung am 29. August

„Die Netto City Filiale ist geschlossen und befindet sich aktuell im Umbau zu einem Netto Getränkemarkt“, teilt Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken–Discount, auf Nachfrage mit. Am 29. August soll dieser dann im selben Gebäude, also in der Michael Dießle Straße, eröffnen.

Kein reguläres Netto–Sortiment mehr im Angebot

Das Sortiment wird sich entsprechend verändern. Angeboten wird ein „ausführliches Getränkesortiment, jedoch kein reguläres Netto–Sortiment mehr, wie der Netto City davor“.

Mehr als 2000 Mehrweggetränke wird der Discounter auf einer Fläche von rund 520 Quadratmetern im Sortiment anbieten und dabei auf Regionalität, sprich die Zusammenarbeit mit regionalen, mittelständischen Mineralbrunnen und Brauereien, setzen. Das sind drei der acht Fakten, die der Discounter in einer entsprechenden Pressemitteilung benennt.

Keine Self–Scan–Kassen vorgesehen

Angeboten werden Wasser, Bier und Erfrischungsgetränke als Mehrweggetränke in Kasten, Six–Pack und Einzelflaschen. Demnach setzt der Discounter bei der Hälfte seines Getränkesortiments auf umweltfreundlichere Mehrweggebinde und sieht sich in einer Vorreiterrolle.

Die Filiale soll eine günstige Nahversorgung unabhängig vom Haushaltsbudget ermöglichen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Markt wird von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet haben und bietet seinen Kunden 24 Parkplätze.

Zu guter Letzt können Kunden in dem neuen Getränkemarkt kontaktlos bezahlen. Self–Scan–Kassen, an denen die Kunden ihre Ware selbst einscannen und bezahlen, sind aber nicht vorgesehen, teilt uns die Pressestelle auf Nachfrage mit.