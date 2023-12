Freiwillige Feuerwehr Talheim hält Jahreshauptversammlung ab

Am Samstag, 9. Dezember, fand sich die Freiwillige Feuerwehr Talheim zu ihrer Generalversammlung in der Festhalle ein. Ein volles Programm erwartetet die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr, sowie der Altersabteilung. Als Gast und Vertreter des Landkreises durfte die Feuerwehr Talheim den ersten Stellvertreter des Kreisbrandmeisters, Klaus Vorwalder, begrüßen. Die Position des Feuerwehrkommandanten stand an diesem Abend zur Wahl. Thomas Irion, der nach nahezu zehn Jahren Amtszeit ankündigte den Posten an die nächste Generation abzugeben, wurde von seinem Sohn Philipp Irion abgelöst. Der wurde mit überwältigender Mehrheit in das neue Amt als Feuerwehrkommandant gewählt. Turnusmäßig war die gesamte Führungsmannschaft der Feuerwehr neu zu wählen. Dabei zeichnete sich Talheimer Feuerwehr durch Kontinuität im Ausschuss aus. So wurden Jörg Müller und Bastian Unger in Ihrer Position als stellvertretende Kommandanten für die nächste Amtsperiode bestätigt. Martin Irion bleibt Kassierer, Patrick Tomasino ist weiterhin Schriftführer, Thorsten Holschuh, Philipp Kranich und Nico Mies sind als Ausschussmitglieder bestätigt worden. Hans Vosseler und Armin Simmerer prüfen weiterhin die Kasse, Helmut Wagner, Patrick Wagner und Albrecht Mauthe sind auch in den kommenden fünf Jahren Fahnenträger. In der Jugendabteilung wurde mit Dustin Messner als Jugendfeuerwehrwart und Lukas Fleischer, sowie Antonio Simmerer als dessen Stellvertreter das Team neu aufgestellt. Ein Highlight der Generalversammlung bildete die Ehrung von Gerhard Späth, welcher auf 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Talheim zurückblicken kann. Neben dem Ehrenzeichen und der Ehrenurkunde des Landkreises Tuttlingen und des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen erhielt Späth in Anerkennung für seine Leistungen für die Allgemeinheit auch ein Präsent der Gemeinde. Christian Vosseler wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft bei der Talheimer Wehr sowohl vom Kreis als auch von der Gemeinde Talheim ausgezeichnet. Zwei Beförderungen standen an dem Abend zudem an. Christian Kleinhans und Manuel Abend wurden vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert. Aus den Tätigkeitsberichten ging hervor, dass die Feuerwehr im laufenden Jahr nicht zu Brandereignissen gerufen wurde. Die Hilfe war zumeist bei Verkehrsunfällen auf der B523 nötig.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.