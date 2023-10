Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Feuerwehr Buchheim. Nach der Kommandantenversammlung am Freitag, 13. Oktober, fand am Sonntag, 15. Oktober, die gemeinsame Herbstübung der Freiwilligen Feuerwehr Buchheim und des DRK-Ortsverband Buchheim statt.

Pünktlich um 14 Uhr wurde mittels Funkmeldeempfänger zu einem angenommenen Küchenbrand mit zwei vermissten Personen im ehemaligen Gasthaus Hirsch alarmiert. Mit insgesamt sechs Atemschutzgeräteträgern konnte rasch mit der Brandbekämpfung sowie der Personensuche im Inneren des Gebäudes begonnen werden. Die erste vermisste Person konnte schnell gefunden werden und wurde zum Schutz vor Atemgiften mit einer Fluchthaube ins Freie gebracht. Die zweite Person machte sich an einem Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes bemerkbar und wurde von dort über eine Steckleiter gerettet. Nach der Rettung wurden die Personen den Kräften des DRK übergeben, von welchen sie betreut und versorgt wurden. Außerhalb des Gebäudes wurden mehrere Rohre zur Riegelstellung und zur Eindämmung der Brandausbreitung vorgenommen.

Die Übung wurde von zahlreichen Zuschauern beobachtet, die im Anschluss die Möglichkeit hatten, die Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen und Fragen zu stellen. Als Übungsbeobachter aus dem Landkreis Tuttlingen war Manuel Butschle, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen und Gesamtkommandant der Feuerwehr Immendingen, anwesend. Im Anschluss an die Übung fand im Gasthaus zum Freien Stein die Manöverkritik statt. In diesem Rahmen wurden auch die Leistungsabzeichen in Bronze verliehen und Ehrungen vorgenommen. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Lars Schmid und Werner Kehrmüller geehrt. Für die stolze Zeit von 50 Jahren im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Buchheim wurden Karl Kohler, Helmut Kohler und Hans-Peter Wächter geehrt.

Für das Interesse, das Feedback und die rege Teilnahme bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Buchheim recht herzlich.