Die Baustelle ist noch nicht ganz fertig, aber von der Deutschen Bahn gibt es eine gute Nachricht: Züge können von Singen bis Stuttgart wieder durchgehend fahren. Der IC hält damit auch wieder in Tuttlingen und Spaichingen. Zumindest bis Anfang Januar 2024.

Seit 3. Juni wurde auf der Strecke gearbeitet, es gab Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr. Grund für die Bauarbeiten ist der zweigleisige Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen auf einer Strecke von etwa sechs Kilometern. Züge sollen dort besser kreuzen und sich überholen können. Das schaffe im Fahrplan mehr Kapazität und Flexibilität, teilt die Deutsche Bahn mit. Auch ein neues elektronisches Stellwerk wird gebaut.

Arbeiten hätten schon früher beendet sein sollen

Eigentlich hätten die Arbeiten schon am 27. Oktober beendet sein sollen, doch es gab laut Bahn Material- und Personalengpässe. Nun sind die Arbeiten aber so weit, dass Züge auf dem erneuerten Gleis fahren können. Das zweite, neue Gleis muss noch geprüft und abgenommen werden. Das soll Anfang 2024 passieren.

Vom 8. Januar bis 27. März 2024 wird die Strecke deshalb noch einmal gesperrt. Grund dafür sind auch andere Bauarbeiten. So will die Bahn den Digitalen Knoten Stuttgart im Bereich Stuttgart-Vaihingen/Flughafen/Böblingen ausbauen, der Einschub des Würmviadukts steht an, ebenso umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten am Oberbau.

Weitere Arbeiten im März

Daran werden sich laut Pressemitteilung im März weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalen Knoten Stuttgart auf der Strecke Stuttgart-Vaihingen-Böblingen sowie Restarbeiten für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen anschließen. Auch dabei kann es zu Streckensperrungen kommen, die Fahrpläne für die Bauzeit stehen aber noch nicht fest.