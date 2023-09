Freibadfest in Fridingen

Am vergangenen Wochenende erlebten die Fridinger ein mit Spannung erwartetes Ereignis — das Freibad–Fest, organisiert vom neu gegründeten Jugendtreff Fuchsau und vom Freibad Förderverein Fridingen. Die Veranstaltung begann um 19 Uhr, und das neongrün gefärbte Wasser des Freibads zog zahlreiche begeisterte Schwimmer an.

Ein Höhepunkt des Abends war zweifellos der Splashdiving–Wettbewerb. Jung und Alt präsentierten beeindruckende Sprünge vom Drei–Meter–Brett. Eine fachkundige Jury hatte die ehrenvolle Aufgabe, die kühnen Darbietungen zu bewerten. Die Badegäste verfolgten gebannt das Geschehen, und ihre Gesichter spiegelten Staunen und Bewunderung für die gewagten Kunststücke wider. Es war spannend zu sehen, wie die Teilnehmer mit Anmut und Geschicklichkeit durch die Luft wirbelten, bevor sie elegant in das erfrischende Wasser eintauchten.

Im späteren Verlauf des Abends heizte „DJ NG“ die Stimmung weiter an. Mit seinem mitreißenden Musik–Mix brachte er die Leute auf die Tanzfläche. Es war kaum zu glauben, wie das schlechte Wetter vergessen wurde, als die Fridinger bis spät in die Nacht feierten.

Trotz des unfreundlichen Wetters, das an diesem Wochenende das Freibad–Fest begleitete, ließen sich die Fridinger die gute Laune nicht verderben. Sie feierten ausgelassen und freuen sich bereits auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Mit der Hoffnung auf strahlenden Sonnenschein und einer noch größeren Teilnehmerzahl, wird das Freibad–Fest sicherlich zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Fridinger. Es war ein gelungenes Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen, guter Musik und Gemeinschaftssinn, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Es ist daher umso wichtiger, dass das Fridinger Freibad erhalten bleibt, sodass auch in Zukunft das Fridinger Freibad erhalten bleibt.