Frauenturngruppe besucht Trimm–Dich–Pfad

Die Frauenturngruppe I des TB–Weilheims besuchte vor der Sommerpause den Trimm–Dich–Pfad in Denkingen. Mit viel Spaß wurden die Stationen getestet. Anschließend gab es einen lustigen Sommerhock auf der Terrasse von Übungsleiterin Kerstin. Das Frauenturnen trifft sich wieder nach den Ferien, immer donnerstags um 19 Uhr in der Jahnhalle in Weilheim, eingeladen sind Frauen jeden Alters, die sich moderat fit halten wollen.

