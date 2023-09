An einem sonnigen Tag starteten wir den Frauenausflug der SEEGG zum Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe. Nach einem Zwischenstopp mit Sekt, Brezeln, Zopf und anderen Leckereien ging es weiter zum Kloster Liebfrauenhöhe. Wir konnten einen herrlichen Blick in das Weggenthal genießen und erhielten eine interessante Kirchenführung in der Krönungskirche. Nach einem ausgiebigen Mittagessen im Kloster feierten wir eine Andacht, die von Frau Marlies Kiesling geleitet wurde. Im Anschluss fuhren wir ins Nahe gelegene Rottenburg in die Altstadt. Die nächsten drei Stunden standen zur freien Verfügung. Einige von uns strebten das Eiscafé an und genossen die Sonne mit einer Eisabkühlung, andere besichtigten den Dom oder die Altstadt. Rechtzeitig machten wir uns wieder auf den Weg, diesmal zum Stausee Schömberg. Dort beendeten wir den Tag mit einem Abendessen in der Waldschenke. Auf der Rückfahrt gab es noch eine kleine Stärkung und einen großen Dank an alle Teilnehmerinnen.

