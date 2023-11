Frank Hofmann übernimmt von Thomas Zenger

Im Jahr 34 nach der Vereinsgründung übernimmt Frank Hofmann das Narrenzepter von Narrenpräsident Thomas Zenger. Er ist der dritte Präsident des Schwandorfer Narrenvereins „Burgwichtel“. Nach einstimmiger Wahl von nahezu hundert anwesenden Burgwichtel haben ihn die Mitglieder unter tosendem Beifall und Bravo-Rufen aufgenommen. Überschwänglichen Beifall erhielt Thomas Zenger bei seiner Verabschiedung aus dem Amt. Er wurde spontan zum Ehrenpräsidenten ernannt. Thomas Zenger war seit der Vereinsgründung des Narrenvereins im Jahr 1989 erst zehn Jahre Vizepräsident und seit 1999 Präsident der „Burgwichtel“. Nach 24 Jahren gab er nun das Narrenzepter an die nächste Generation weiter. In seiner Amtszeit hat der Verein mit derzeit 141 Mitgliedern eine stetige Aufwärtsentwicklung erfahren. Neben der Pflege des örtlichen, närrischen Brauchtums waren zwei große Narrentreffen und die Aufnahme der Burgwichtel in die Bodensee-Narrenvereinigung die herausragenden Ereignisse. Mit schier endlosem Beifall bedankte sich die Narrenschar bei ihrem künftigen „Ehrenpräsidenten“ für die geleistete Arbeit.

