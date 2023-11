Fotokünstlerin Ingrid Lewandowski im Kulturhaus

Musikalisch bestens eingestimmt auf einen schönen Abend durch die beiden Sängerinnen Mela Konecny und Vivian Fazio standen die Besucher der Ausstellungseröffnung „lost places“ von Ingrid Lewandowski mittendrin in einem solchen, schon einmal verlorenen Ort. Denn im Alten Krematorium waren bereits einmal alle Lichter aus, auch hier herrschte schon einmal die Einstellung „Überflüssig. Tschüss. Kann weg“ ‐ bis sich Widerstand regte, normale Bürger die Sache in die Hand nahmen, ein Konzept entwickelten, Spenden sammelten und schlussendlich den turn around schafften.

Es war wahrlich ein Glücksfall, dass die Fotokünstlerin und das Heimat-Forum sich fanden. Einen passenderen Ort für die Werke von Frau Lewandowski als dieses teils renovierte, in seinem Keller aber ursprünglich verwilderte Gebäude könnte es nicht geben. Bereits bei der ersten gemeinsamen Begehung für die Planung der Hängung wurde wie durch Magie alles Unordentliche, Ungeputzte, Verfallene, Heruntergekommene plötzlich zum Juwel, nämlich zum genau passenden Hintergrund für die Fotografien der selbsternannten „Knipserin“.

Jedes Bild erlaubt einen voyeuristischen Einblick in eine andere, vergangene Welt. Dabei spielen historische Recherchen und architektonische Einordnung in der Regel keine Rolle, es finden auch keine kompositorischen Inszenierungen statt. Es geht einzig und allein um das Geheimnis des Augenblicks der Entdeckung und um das Einfangen des morbiden Charmes der verlorenen Orte.

Da die Motive so weit außerhalb normaler Alltagserfahrung liegen, ist es schade, dass Bilder weder Geräusche noch Gerüche wiedergeben können. Hier gab es in der Ausstellung allerdings einen inszenierten Trick. Duftsäulen ergänzten bei mehreren Objekten die bildliche Wahrnehmung. Die Hintergründe, die zum Verfall führten, bleiben anonym, ebenso die Lage der Objekte. Es geht nicht darum, dass jeder aus Gefallen am Bild selbst dorthin pilgert. Das authentische Erleben ist das Privileg der Künstlerin. Wegen fehlender Aufarbeitung und Konservierung der Originalschauplätze unterliegen diese nun mal anhaltender Veränderung.

In einem lockeren Gespräch erhielten die Besucher noch Informationen unter anderem zur Motivationslage der Fotokünstlerin, die seit 2019 auf Motivjagd ist, welche Gefahren damit verbunden sind, warum man nie allein auf Schatzsuche gehen darf und welches bisher die bewegendsten Momente waren.