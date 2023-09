Fossilius-Lauf in Wehingen

Am Sonntagmorgen, 24. September, fand an der Skihütte Wehingen der Fossiliuslauf statt. Auch die Realschule Gosheim Wehingen nahm mit insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler daran teil.

Bei perfektem Laufwetter mussten die Jahrgänge 2012 bis 2016 jeweils einen eineinhalb Kilometer langen Rundkurs bewältigen. Die älteren Jahrgänge (2009 bis 2011) rannten die Runde doppelt und kamen so auf eine Strecke von drei Kilometer. Da der Lauf ein hügeliges und anspruchsvolles Streckenprofil aufwies, zahlte es sich aus, dass sich die Schülerinnen und Schüler durch die gemeinsamen Trainingseinheiten der Sportlehrkräfte Frau Marquardt und Herr Kreiner an der Realschule vorbereitet hatten. Unter Applaus der Eltern sowie weiteren Zuschauern konnten sich die Schülerinnen und Schüler somit tolle Zeiten und Platzierungen erlaufen.

Am Ende der Siegerehrung wurde die Realschule Gosheim-Wehingen darüber hinaus für ihre große Teilnehmerzahl geehrt. Sie konnte die höchste Teilnehmerzahl aufweisen, wodurch sie einen „Fossiliuskranz“ gewann. Der Hefezopf wurde am folgenden Tag von allen Teilnehmern in der großen Pause im Rahmen einer kleinen Siegesfeier gegessen.

Die Platzierungen:

Platz 1: Mathilda Schutzbach (W10), Konstantin Lutz (M11), Jakub Kern (M12), Jonathan Lutz (M13). Platz 2: Dana Bischoff (W10), Emilio Stebner (M10), Florian Egle (M13). Platz 3: Lennert Häring (M11), Luca Mallast (M10), Leonard Mattes (M12), Jan Gruber (M12), Filip Liszka (M12). Platz 5: Lena Drössel (W10).