Der Förderverein Hohenbergschule — Divya–Jyoti–Patenschule besteht nun schon seit fast 17 Jahren. Er unterstützt die indische Patenschule mit jährlichen Spenden für bauliche Maßnahmen und Schulausstattung. Die Schule liegt im Bundesstaat Karnataka (Südindien) und gehört zur Missionsstation Mandya. Die Schwestern und Priester ermöglichen mit dieser Schule verarmten Kindern den Zugang zu einer Bildung, die sie befähigt, sich aus der Abhängigkeit von Großgrundbesitzern zu befreien.

Um den Förderverein erneut ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und für die Patenschule Geldmittel zu erwirtschaften, hat sich der Verein am diesjährigen Schulfest der Gemeinschaftsschule Obere Donau am Freitag, 21. Juli, beteiligt. Neben einer Präsentation von Bildern und Informationen auf Stelltafeln wurde Honig und Blütensalz zum Verkauf angeboten. Dieses Angebot wurde bestens angenommen, so dass mit den Verkaufserlösen und dem Geld aus dem „Spendakässle“ ein beachtlicher Betrag für die indische Patenschule zusammenkam. Möglich war dies nur durch die großzügigen Spenden heimischer Imker und eines Vereinsmitglieds, welches das Blütensalz selbst herstellte. Ihnen gilt ein besonderer Dank.