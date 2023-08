Feuerwehrferienhock in der Pfarrscheuer

Zahlreiche Eßlinger und Feuerwehrkameraden aus den Nachbarwehren besuchten den Ferienhock der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen Abteilung Eßlingen am Samstag, 26. August. Der Sommerhock fand aufgund der vorausgesagten Regenfälle nicht in den Dorfwiesen statt, sondern in der Pfarrscheuer. Die Eßlinger Feuerwehrkameraden freuten sich über die gute Stimmung in der vollbesetzten Pfarrscheuer. Die Jugendfeuerwehr hatte in dieser einen kleinen Flomarkt organisiert. Zudem konnte Besucher an einer Dartscheibe ihr Können zeigen. Foto: Andreas Aberle

