Feuerwehr Rietheim-Weilheim ehrt verdiente Kameraden

Am 23. Februar fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Rietheim-Weilheim statt. Kommandant Jürgen Vosseler berichtete von einem arbeitsreichen und erfolgreichen Jahr 2023. Insgesamt wurden 30 Übungen und 13 Sonderübungen durchgeführt, außerdem gab es 18 Einsätze zu bewältigen. Die Feuerwehr Rietheim-Weilheim hat 96 Mitgliedern, 50 in der Einsatzabteilung, 35 in der Jugend- und Kinderfeuerwehr und 11 in der Altersabteilung.

Jugendwart Marco Vosseler berichtet vom Kinder- und Jugendfeuerwehrjahr 2023. Die Kinderfeuerwehr nahm im vergangenen Jahr an ihrer ersten Abnahme des Kinderfunken teil. Das größte Highlight 2023 war für die Jugendfeuerwehr das Kreisjugendfeuerwehr Zeltlager, das in Rietheim-Weilheim stattgefunden hat. Hierbei nahmen 22 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis mit über 380 Personen teil.

Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch ließ sein erstes Jahr als oberster Dienstherr bei der Feuerwehr Revue passieren. Er lobte das große Engagement und die gute Zusammenarbeit. Die Feuerwehr ist ein großes Thema, er blickt auf die Zukunft und die anstehenden Projekte, wie unter anderem das Notstromaggregat, die Ausschreibung für das Fahrzeug GW-L KatS, sowie die ersten Schritte für das neue Feuerwehrgerätehaus.

Zusammen mit Kommandant Jürgen Vosseler ehrte und beförderte Bürgermeister Cramer von Clausbruch und Kreisbrandmeisterstellvertreter Klaus Vorwalder verdiente Mitglieder der Feuerwehr. Vorwalder bedankte sich auch im Namen des Landkreises für den Einsatz und die Bereitschaft zum Schutz der Bürger. Die Arbeit der Feuerwehr ist wichtig, so Vorwalder. Unfälle passieren, es gibt extremere Wetterlagen und auch in Engpässen ist die Feuerwehr immer mehr gefordert. Der Einsatz der Feuerwehr ist alles andere als normal, er ist außergewöhnlich, so Vorwalder.

Leon Heller, Dominik Szmek und Patrick Hollenstein wurden zum Feuerwehrmann befördert. Markus D’Avena zum Oberfeuerwehrmann und Jessica Renschler zur Oberfeuerwehrfrau. Zur Hauptfeuerwehrfrau Verena Marquardt und Christoph Schäfer zum Löschmeister. Für 10 Jahr wurde Markus D`Avena, Marco Vosseler und Niklas Doser geehrt. Für 20 Jahre Verena Marquardt, 25 Jahre Sascha Marquardt und Daniel Jenkel und für 40 Jahre Günter Marquardt. Felix Faude, Marc Dufner und Philipp Thurner konnten als Feuerwehr-Anwärter in die Wehr aufgenommen werden. Peter Marquardt wechselt in die Altersabteilung.