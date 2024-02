Fetziges Programm für die Narrenschar

In der kurzen Zeit der Vorbereitung haben die Akteure der Schwandorfer Burgwichtel ein stimmungsvolles Programm in der Federführung von Sonja Winter und Gregor Fischer zum Auftakt der Dorffasnet auf die Beine gestellt. Das kostümierte Narrenvolk stärkte sich vorab mit den Spezialitäten aus Wilfrieds Narrenküche und seinem Team.

Gut gestärkt, konnte die Party beginnen. Diese eröffnete Narrenpolizischt Otto, der seit Jahren mit seiner Narrenschelle unterwegs ist und plötzlich entdeckt: Wer spricht denn da? - es war seine Narrenschelle. Sie erzählte in den Stimmen von Sonja Winter und Carina Lehn, was sie mit ihm alles erlebt hat. So kam manche Episode wieder in seine Erinnerung. Das Comeback auf der Narrenbühne feierte „Dingsda“, die beliebte Spiel- und Ratesendung für und mit Kindern, moderiert von Hartmut Jäger für die Rateteams aus dem Publikum Bigi und Josef, Michaela und Markus.

Die „Schwandorfer Rockröhren“ Carina Lehn, Birgit Hoffmann, Silvia Stehmer und Sonja Winter rockten mit ihrem Gesangsauftritt „Das macht mein Mann“ die Bühne gleich zweimal - mit Zugabe. Gregor Fischer, das Unikat der Schwandorfer Narren, musste seinen Programmpunkt kurzfristig ändern. Dies gelang ihm vortrefflich mit seiner fernsehreifen Pantomime, da er Bürgermeisterin Marina Jung zu einer Autofahrt einlud. Als Fahrer für Gregor kein Problem, aber als Beifahrer hat er schon gewisse Ängste ausgestanden. Die perfekte Show für ein kreischendes Narrenvolk. Für Gregor eine Szene ohne Worte für den immer redegewandten Fastnachter. Spot aus - Schwarzlicht an! - beim Tanz der „verrückten Vögel aus Schwandorf“.

In Schwarz gekleidet, mit reflektierenden Streifen bestickt, tanzten Thomas Kabisreiter, Stefan Lehn, Thorsten Huber, Abhishek Alakh, Rafael Sujevs, Martina Horn und Nadine Wegmann in der Choreographie von Diana Kästle und Ramona Martin für ein begeisterndes Publikum. Als weitere Akteure auf der Narrenbühne wirkten Gabi Könninger, Petra Reutebuch, Dominik Stehmer und Elmar Winter bei „Dingsda“ mit.

Für einige Mitwirkende gab es zwei Auftritte. Neben altbewährten Akteuren wurden Nachwuchstalente für die Schwandorfer Fasnet entdeckt. Erstmals moderierte Narrenpräsident Frank Hofmann die Programmfolge, nun in altbewährter Weise mit Gregor Fischer.