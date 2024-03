Festliches Konfirmationsjubiläum in Wehingen

Iris Dette, Margarete Hoffmann und Lore Narr wurde die Gnade zuteil, ihr 70-jähriges Konfirmationsjubiläum zu feiern - ihre Gnadenkonfirmation. Diamantene Konfirmation (60 Jahre) feierte Ruth Oßwald und Goldene Konfirmation (50 Jahre) Heiderose Haffa-Neef, Irene Ramizi, Stefan Röck und Ute Villing. Unter den festlichen Klängen des Posaunenchors zogen die Jubilare zusammen mit Pfarrerin Dorothee Kommer in die Kirche ein. In ihrer Predigt ermutigte die Pfarrerin die Jubilare, sich weiterhin von Jesus Christus im Glauben bestärken zu lassen, auch wenn manches im Leben anders gekommen ist als gedacht. Am Altar wurde den Konfirmationsjubilaren erneut der Segen Gottes zugesprochen und eine Erinnerungsurkunde überreicht. Nach der Feier nutzten Jubilare und Gottesdienstbesucher gerne die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee alte Erinnerungen auszutauschen.

