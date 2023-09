Festliche Einschulungsfeier in Böttingen

Am Mittwochnachmittag, 13. September 2023, begann für 22 Abc–Schützen aus Böttingen und Mahlstetten der sogenannte Ernst des Lebens. Die Einschulung mit Eltern und Großeltern fand eingebunden in einem sehr feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Martin statt.

Die festlich gekleideten Gäste ließen die Kinder durch ihr Kommen spüren, wie wichtig dieser Tag war. Gemeindereferentin Sylvia Straub begeisterte die Kinder musikalisch mit schönen Bewegungsliedern, während Schulleiterin Sandra Müller mit einer Rede die neuen Erstklässler herzlich willkommen hieß und ihnen mit der Geschichte „Der Ernst des Lebens“ Mut für die bevorstehende Zeit machte.

Das Theaterstück der Klasse 2, bei dem Kühe, Raben, Fische und andere Tiere zeigten, dass keiner alles kann, aber jeder kann etwas gut, begeisterte Alt und Jung. Nach der Begrüßung durch die Klassenlehrerin Nicole Schmidt ging es endlich in die Schule, wo sie gleich motiviert mit dem Lernen anfingen. Die Grundschule Böttingen wünscht allen Erstklässlern eine erfolgreiche und schöne Schulzeit.