Festgottesdienst mit Erzbischof Gänswein

Erzbischof Georg Gänswein feierte auf Einladung des Katholischen Männerwerks (KMW) der Erzdiözese Freiburg einen Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche auf dem Lindeberg bei St. Peter im Schwarzwald.

Über 500 Gläubige kamen, um an diesem Glaubenstag des KMW mit ihren Familien teilzunehmen. Mit dabei waren Männer mit ihren Familien aus der Region Schwarzwald–Baar–Heuberg. Bereits eine Stunde vor Beginn der Heiligen Messe waren alle Plätze in der Kirche belegt. Deshalb wurden auf dem Vorplatz der Kirche noch 20 Bierbänke aufgestellt und per Video wurde der Gottesdienst auch in den Pilgersaal übertragen.

In seiner Predigt zeigte Erzbischof Gänswein zunächst auf, wie wichtig das Vertrauen auf den Herrn unseren Gott ist und wie auch Petrus das Wort des Herrn befolgte, als er aus dem Boot stieg und auf dem Wasser ging. Als er jedoch Angst bekam und begann unterzugehen, schrie er zum Herrn, „rette mich“. Auch für uns gilt, dort wo wir den Herrn aus dem Blick verlieren, gehen wir unter.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Stehempfang neben der Kirche statt. Die Alphorngruppe der „Symbadischen Alphornbläser vom Kaiserstuhl“ hat die Wallfahrer mit gefälligen Weisen unterhalten. Bei herrlichem Sommerwetter nahmen die Kirchenbesucher gerne das Angebot war, sich auf dem Vorplatz unter den großen Bäumen im Schatten mit einem Getränk zu erfrischen, sich zu begegnen und ins Gespräch zu kommen.

Diözesanvorsitzender Johannes Hauger wünschte sich von diesem Glaubenstag des KMW, dass dieser ausstrahle in die Familien und Gemeinden. Er dankte den vielen Gläubigen für ihr Kommen und besonders Erzbischof Gänswein. Damit die Ewige Anbetung der Männer auf dem Lindenberg in gewohnter Weise durchgeführt werden kann, hat Hauger die Männer dazu eingeladen, sich an den Anbetungswochen zu beteiligen, was auch an zwei oder drei Tagen möglich ist.