Fest–und Party–Stimmung im Fridinger Freibad

Am Wochenende stand das Fridinger Freibad ganz im Zeichen des Freibadfestes des Fördervereins. Bereits am Samstagvormittag kamen die jungen Freibadbesucher auf ihre Kosten, als sie gemeinsam mit erfahrenen und ausgebildeten Tauchern einen ersten Tauchgang im Freibad wagten. Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Flossen, Taucherbrille und Atemluft galt es, unter Wasser verschiedenen Stationen zu erforschen. Jedes Kind bekam als Erinnerung an seinen persönlichen Tauchgang eine Urkunde mit einem eignen Unterwasserfoto. Stärken konnten sich die Taucher und ihre Eltern, die das Geschehen vom Beckenrand verfolgten, mit Waffeln, die junge Mitglieder des Fördervereins verkauften. 50 Kinder folgten der Einladung des Fördervereins zum Schnuppertauchen und nach einem bereits erfolgreichen Kinderferienprogrammpunkt zu Beginn der Ferien konnte der Förderverein Fridinger Freibad hier nun bereits zum zweiten Mal die kleinen Freibadbesucher glücklich machen.

Die Spannung stieg, als gegen 19 Uhr der Jugendtreff Fuchsau gemeinsam mit dem Förderverein Fridinger Freibad zum Splashdiving Wettbewerb ins neongrüne Nass einlud. Die von der Firma Sanitär Thomas Hipp gespendete Farbe (Danke dafür!) färbte das Wasser in kurzer Zeit leuchtend grün — ein echter Hingucker für die zahlreichen Besucher! Die mutigen Teilnehmer übertrafen sich mit atemberaubenden Sprüngen, die von der Jury mit Punkten und dem Publikum mit viel Beifall belohnt wurden. Bei der anschließenden Partynacht heizte DJ NG den Besuchern kräftig ein, Alt und Jung tanzten bis spät in die Nacht.

Auch am Sonntagmorgen meinte es Petrus noch gut mit dem Förderverein, als beim Weißwurst–Frühstück viele Besucher zu den Klängen der Stadtkapelle auf der Terrasse saßen und ein gelungenes Festwochenende langsam ausklingen ließen.

Der Förderverein bedankt sich bei allen Helfern und den Tauchern, die dieses Festwochenende ermöglicht haben. Ein ganz herzliches Dankeschön geht dabei an den Jugendtreff Fuchsau für die tolle Zusammenarbeit! Dies war die erste und hoffentlich nicht die letzte gemeinsame Aktion in unserem Freibad. Ebenso gilt unser Dank der Stadtkapelle Fridingen, die in gewohnt gekonnter Art und Weise das Weißwurst–Frühstück musikalisch umrahmt hat. Vor allem aber möchten wir uns wieder ganz recht herzlich bei allen Besuchern bedanken, die uns erneut ihre Verbundenheit und Unterstützung gezeigt haben.