Ferienspaß für Kinder und Familien

Eine Woche Ferienspaß bot der Kinderschutzbund Tuttlingen in den Sommerferien auf dem Abenteuerspielplatz Tuttilla. Beim „Familien-Ferienspaß“ war der Platz an drei Tagen für Kinder zusammen mit ihren Eltern geöffnet.

Trotz regnerischem, kaltem Wetter besuchten 30 Elternteile und 45 Kinder das Angebot des Kinderschutzbundes. Von klein bis groß stand neben dem Erkunden des Platzes das gemeinsame Frühstück im Mittelpunkt des Angebots. Dabei waren es vor allem Eltern mit Babys und Kleinkindern, die es genossen, dass der Abenteuerspielplatz auch mal für sie geöffnet war. Bestaunt wurden die Riesenseifenblasen, gewerkelt wurde an der Matschküche und bei schöner werdendem Wetter wurde die Krabbeldecke mit Spielzeug erkundet. Auch Großeltern nutzten das Angebot, um mit ihren Enkeln den Abenteuerspielplatz zu entdecken.

Bei den anschließenden drei Tagen „Ferienspaß“ für Kinder ab sieben Jahren stand bei schönem Wetter das Hüttendorf im Vordergrund ‐ viel wurde an den Hütten gearbeitet und gewerkelt. Aber auch Bumerangs wurden gebaut und die Bereiche des Abenteuerspielplatzes genutzt. An den drei Tagen waren jeweils zwischen 20 und 25 Kinder auf dem Platz, die das Angebot genossen. Zum Angebot gehörte auch das gemeinsame Essen. So wurden zum Beispiel zusammen Maultaschen an der Feuerstelle zubereitet. Auf gute, friedliche Stimmung und viel Spaß schaut das Team des Kinderschutzbundes zurück.