Ferienprogramm Albverein Trossingen

Viele glückliche Kinder gab es dieses Jahr wieder beim Kinderferienprogramm des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Trossingen. Start war an der Grillstelle beim Solweg–Waldparkplatz. Dort gab es mehrere Geschicklichkeitsspiele wie Baumscheibenrollen, balancieren, Ringe werfen oder kegeln. Auf dem Weg zum Naturfreundehaus wurde das alte Schloss gestürmt. Am Schluss wurde jedes Kind mit einem Eis belohnt. Dank an die Stadt Trossingen für die Organisation des Kinderferienprogramms.

