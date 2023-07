Ferienabschluss des Kinderchors vom Gesangverein Fridingen

Viel Spaß hatten die 16 Kinder des Kinderchors am Spielplatz bei der Vogelsangschule, an den Spielgeräten sowie bei den Spielen, die die Damen des Vorstands vorbereitet hatten. Die übliche Singstunde war zugleich der Abschluss in die bevorstehenden Sommerferien.

Beim Begrüßungslied durften sich auch die Eltern mit verschiedenen Geräuschen einbringen, die alle mit Begeisterung mitmachten. Beim Rollball war Geschicklichkeit und Teamgeist gefordert. Möglichst große und viele Seifenblasen aus der Seifenlauge zu ziehen, fanden alle, auch die Eltern als eine witzige und schmierige Angelegenheit, machte aber trotz dem viel Spaß.

Der bei Spiel und Spaß aufkommende Hunger und Durst wurde durch die vom Gesangverein organisierten Wurst– und Käseweckle und Knabbergebäck und mitgebrachten Getränken bestens gestillt. Nach dem letzten Spiel „Wer hat den Keks in der Dose geklaut“ stellten alle fest, dass die Zeit viel zu schnell vergangen war.

Zum Abschluss stimmte die Dirigentin, Daniela Bucher noch das bekannte Lied „Old Mac Donald had a Farm“ an, bei dem alle nochmal kräftig mitsingen konnten. Beim Abschied freuten sich alle auf die Ferien, sowie auf das Wiedersehen im September.