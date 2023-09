Feldkreuz durch Pfarrer Ewald Billharz eingesegnet

Am vergangenen Sonntag wurde das Feldkreuz am Ortsausgang von Worndorf Richtung Meßkirch am Waldrand eingesegnet. Im Gottesdienst in der St. Mauritiuskirche in Worndorf, der vom Kirchenchor unter der Leitung von Volker Nagel musikalisch umrahmt wurde, sagte Pfarrer Ewald Billharz in seiner Predigt, dass die Segnung des Kreuzes nicht nur ein äußeres Ritual sei, sondern auch als Zeichen von Leben und Tod dazugehöre. Nach einer kurzen Prozession an den Waldrand am Ortsende von Worndorf segnete Pfarrer Billharz das Feldkreuz.

Das Feldkreuz hatten die Eheleute Edith und Josef Hagen anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit gespendet. Das Holzkreuz wurde von Walter Hoffmann gefertigt und der Christuskörper von Tochter Manuela besorgt. Der Wunsch von Josef Hagen war ein Feldkreuz, das er von seinem Zuhause aus sehen konnte. Leider hat Josef Hagen diesen Wunsch nicht mehr erlebt. Er starb sechs Tage nach der Goldenen Hochzeit im Dezember 2021. Seine Ehefrau hat nun den Wunsch realisiert und das Feldkreuz mit einem Ruhebänkle errichten lassen.