Feierlich statt hektisch

Das vertraute „Alle Jahre wieder“ begrüßte die Gäste des Weihnachtskonzertes des Gymnasiums Gosheim-Wehingen in der Kirche St. Gallus in Wilflingen, gespielt vom Bläserensemble. Dies sollte den Auftakt zu einem stimmungsvollen und in seiner musikalischen Bandbreite äußerst abwechslungsreichen Abend bilden.

Unter der Leitung von Musiklehrerin und Chorleiterin Marion Rösch stimmten Schüler aller Stufen zusammen mit einigen Lehrern das Publikum auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Der Chor von Mittel-, Oberstufe und Lehrern zeigte dabei eine vielfältige Palette, zu der bekannte Kirchenlieder wie „Gottes Stern, leuchte uns“ ebenso gehörten wie das moderne Gospel „This little light of mine“. Die jungen Stimmen des Unterstufenchores brachten mit „Fröhliche Weihnacht“ die Vorfreude auf das Fest der Kinder zum Ausdruck. Mit nachdenklichen Gedanken richtete zwischendurch die Fachschaft Religion den Blick auf die Glaubensdimension der Adventszeit.

Neben den Chören war auch instrumental einiges geboten. Die zwei Ensembles, das Bläser- und das Akkordeonensemble, letzteres mit „Highland Cathedral“, schufen eine feierliche Atmosphäre, die mitunter auch zu unvorhergesehenem Szenenapplaus führte. Besondere musikalische Momente zu schaffen, gelang den Solisten an Klavier, Querflöte und Harfe. Lenja Schutzbach spielte Einaudis „Divenire“ am Klavier und Lina Volkwein eine Sonate von Telemann auf der Querflöte. Das Harfensolo der Sechstklässlerin Emma Schwer bildete für viele Gäste den Höhepunkt des Abends. Die sphärischen Klänge, die sie dem Instrument entlockte, drückten den besinnlichen Charakter der Vorweihnachtszeit auf eine besonders intensive Weise aus. Bevor Lehrer Daniel Finkbeiner an der Orgel zum Auszug spielte, stimmten Chor und Publikum gemeinsam „O du fröhliche“ an.

Für ein geselliges Beisammensein nach dem Konzert sorgte die SMV mit den Lehrern Miriam Rompf und Kai Schanz und der Elternbeirat mit Karl-Michael Gauch. Die SMV kredenzte Waffeln und der Elternbeirat Glühwein und Punsch. Auf das Konzert zurückblickend, überboten sich die Komplimente der Gäste. Für Elsa Hellinger bot der Abend nicht weniger als eine „Pause von der Hektik“ der Vorweihnachtszeit.