„FAIR macht Schule“ am Gymnasium Trossingen

Globale Zusammenhänge unseres Konsumverhaltens erkennen, Ideen zu Handlungsmöglichkeiten für weltweite Fairness entwickeln, aktiv werden für Fairen Handel und gegen Kinderarbeit: Immer mehr Schulen engagieren sich im Globalen Lernen, um ihren Schülern Kompetenzen für eine zukunftsfähige Weltgesellschaft zu vermitteln. Auch die Siebtklässler des Gymnasiums Trossingen beschäftigten sich bei den Aktionstagen „FAIR macht Schule!“, die der Dachverband Entwicklungspolitik Baden–Württemberg (DEAB) für Schulen anbietet, intensiv mit Themen rund um nachhaltigen Konsum und Fairen Handel.

Zunächst erfuhren die Schüler an einschlägigen Beispielen wie Zucker, Schokolade, Kaffee und Kleidung, wo fairer Handel konkret sichtbar wird. Dabei erhielten sie Einblicke in Lebensverhältnisse gleichaltriger Kinder des globalen Südens. Anschließend wurden sie vor Ort aktiv, gelangten mithilfe einer Stadtrallye zum Trossinger Weltladen und nahmen von dort aus weitere Lebensmittel– und Kleidungsgeschäfte mithilfe von Fragebögen und Vor–Ort–Recherche unter die Lupe.

Zudem befassten sie sich mit der Beschaffungspraxis der Stadt Trossingen, denn gerade Kommunen können hinsichtlich eines nachhaltigen Einkaufsverhaltens eine Vorbildrolle einnehmen. „Wie fair kauft unsere Stadt?“ Bei einem Gespräch mit Bürgermeisterin Susanne Irion fragten die Gymnasiasten, wie sich die Stadt Trossingen für den Fairen Handel engagiert und auf welche Kriterien bei der Beschaffung von Produkten für das Rathaus und andere öffentliche Einrichtungen geachtet wird.

Beispielsweise bei Pflastersteinen achte die Stadt auf Arbeitsbedingungen in den Abbaugebieten, erklärte Irion den Schülern. Oder wenn es um den Arbeitsschutz der hiesigen Mitarbeiter gehe, würde auf in Deutschland produzierte Arbeitskleidung Wert gelegt. In anderen Bereichen wiederum könne ein noch stärkerer Fokus seitens der Stadt auf fairen Handel gelegt werden.

Auch das Recycling von Althandys war bei den Siebtklässlern ein Thema und ist bei der Auseinandersetzung mit nachhaltigem Konsum nicht unbedeutend. Je mehr Materialien auf diesem Weg gewonnen werden, umso weniger finanzieren unsere Smartphones Konflikte in Abbauländern. Daher hat das Gymnasium Trossingen vor den Sommerferien nun bereits eine erste interne Sammelaktion für Althandys durchgeführt.