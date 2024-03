Fackelwanderung des Musikverein Aldingen

Am vorletzten Samstagabend trafen sich um 18.30 Uhr die Mitglieder des Musikverein Aldingen in Begleitung einiger Eltern an der Zimmerei Samael Haller, zur diesjährigen Fackelwanderung. Wir marschierten in Richtung Hundeheim, um dort die Fackeln dann anzuzünden. Viele Kinder konnten es kaum erwarten, bis endlich alle Fackeln strahlten. Los ging die Wanderung dann in Richtung Deponie. Nach der Überquerung der Landesstraße, ging es dann in Richtung Hochhäuser. Zum Abschluss traf man sich wieder an der Zimmerei Samuel Haller. Die Kinder und Jugendlichen hatten während der Wanderung sehr viel Spaß.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.