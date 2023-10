Exkursion in die keltische Geschichte

Ein Ausflug in die keltische Geschichte hatte dieses Jahr der Spaichinger Heimatverein im Programm. Nach einem gemeinsamen Treff schon um 7.30 Uhr früh am Busbahnhof startete der Bus mit 31 Freunden und Mitgliedern nach Meßkirch über Mengen nach Hundersingen zum ersten Haltepunkt auf dem Parkplatz bei der Heuneburg. Mit einer kleinen Stärkung mit Wurstwecken Bier und Sekt begab man sich auf Erkundung zu der Heuneburg der Keltenstadt Pyrene, wo man im Herrenhaus in einer kleinen Ausstellung interessante Einblicke in das frühere Leben der Kelten bekam.

Nach der Besichtigung der Heuneburg ging es dann nach Obermachtal zur Einkehr ins Berghofstüble. Bei einem reichhaltigen Mittagessen gestärkt begab man sich mit dem Bus weiter nach Uttenweiler über Öffingen zum „heiligen Berg“ Oberschwabens, dem Bussen. Nach der Besteigung von ein paar Höhenmetern genoss man bei schönstem Wetter die Aussicht der näheren Umgebung. Natürlich durfte dabei ein Eiskaffee oder ein Stück Kuchen nicht fehlen.

Nach diesem Aufenthalt ging es dann weiter mit dem Bus nach Heudorf zum Abschluss in das Gasthaus Adler, wo man in geselliger Runde ins Gespräch kam. Hier bedankte sich auch der erste Vorsitzende Thomas Steidle für die Unterstützung bei dem Aufsichtsdienst im Gewerbemuseum, sowie für den Auf- und Abbau der Ausstellungen. Für die Organisation des Ausfluges bedankte sich Thomas Steidle bei Peter Schumacher und übergab ein kleines Geschenk.