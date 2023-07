Exkursion des Heimatkreis Fridingen mit Dr. Morrissey

Ein Thema, mit dem sich der Heimatkreis Fridingen dieses Jahr besonders beschäftigt, ist die Vor– und Frühgeschichte des Donaustädtchens. Die Gemarkung von Fridingen ist mit ihren außergewöhnlich zahlreichen Fundstellen über alle Epochen hinweg diesbezüglich auch sehr ergiebig. Ob steinzeitliche Jäger, Römer, Kelten oder Alemannen — um nur einige zu nennen — alle scheinen sich in Fridingen wohl gefühlt zu haben. Die Gemarkung Fridingen war seit der Steinzeit über Jahrtausende fast durchgängig besiedelt. Wohl auch wegen dieser daraus resultierenden erstaunlichen Fundbreite ist es den Verantwortlichen des Heimatkreises gelungen, den auf diesem Gebiet sehr renommierten Experten Dr. Christoph Morrissey aus Tübingen für die Aufarbeitung dieser Thematik zu gewinnen.

Dieser Tage, in einer Exkursion über die Fridinger Fluren, erläuterte Dr. Morrissey die Fundstellen und stellte die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Arbeit vor. Unterstützt wurde er bei seinen Erläuterungen vom Ehrenvorsitzenden des Heimatkreises, Wolfgang Wirth. Beide erklärten an vielen, auch landschaftlich sehr reizvollen Aussichtspunkten um Fridingen herum die Fundstellen und Ausgrabungsstätten. Bei herrlichem Wetter wurde die Exkursion somit eine sehr gelungene Sache. Interessant und spannend aufgearbeitet sind die Fundstellen und die Erkenntnisse von Dr. Morrissey sowie vielen weiteren Wissenschaftlern im mit zahlreichen Fotos, Karten etc. illustrierten Band 42 der Gesammelten Aufsätze zur Fridinger Geschichte. Das Buch ist ab jetzt an den bekannten Verkaufsstellen sowie bei den Ausschussmitgliedern des Heimatkreises erhältlich.