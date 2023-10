Evangelische Seniorenfreizeit 2023

Eine ökumenische Reisegruppe war unter der Leitung von Pfarrer Thiemann bei einer Auszeit in Oberursel-Oberstedten/Taunus. Auf der Hinfahrt war die erste Station Bad Wimpfen mit Türmen, dem Burgviertel, der früheren Kaiserpfalz und Blick auf die Neckarschleifen.

Am 1. Ausflugstag ging es nach Niederselters zum Urselterbrunnen. Dieses berühmte, leicht saure Quellwasser war einstmals weltweit bekannt, seit dem 18. Jahrhundert ärztlich empfohlen und wurde in Tonkrügen versandt. Auf dem Weg in das Fachwerkstädtchen Idstein konnten wir die abwechslungsreiche Landschaft genießen. „Idstein ist bunt“, begrüßte uns die Stadtführerin-junges Leben in der Altstadt, Hochschule Fresenius, Inklusion Behinderter, vorbildliche Restaurierung ‐ und führte uns durch das Stadttor von 1287 mit prächtigem Wappen der Nassauer und zum Wahrzeichen, dem 42 m hohen Hexenturm. Abendsonne und rauen Wind erlebte die Gruppe auf dem Gipfel des großen Feldbergs in 881m Höhe bei einer geistlichen Besinnung und herrlichem Ausblick.

Am zweiten Ausflugstag ging es in die malerische Altstadt Oberursels. Die Stadtführerin in mittelalterlichem Gewand machte uns von der Bleiche aus mit den einst 42 Ölmühlen am wasserreichen Urselbach bekannt, erklärte die Stadtgeschichte unter den Eppsteinern und führte uns zur Kirche St. Ursula, auf Fels gebaut mit 62 m hohem Turm. Eine ganz andere Welt bietet die an die Fachwerkbauten anschließende „quirrlige moderne Stadt“ mit Industrie, z. B. Rolls-Royce mit über 3000 Arbeitsplätzen, wo Turbinenschaufeln hergestellt werden. In Bad Homburg besuchten wir das Landgrafenschloss, das von den preußischen Kaisern als Sommerresidenz genutzt wurde. Am dritten Ausflugstag ging es nach Frankfurt. Von der Paulskirche aus durchquerten wir das Zentrum mit Römer, Kaiserdom, Museen und staunten über die Häuserzeilen, die im alten Stil gestaltet wurden mit integrierten Spolien.

Der vierten Ausflugstag führte die Gruppe zur römischen Anlage Saalburg auf dem Taunuskamm. Hier verlief der Limes und in der Nähe war ein 600 Soldaten umfassendes Kohortenkastell, das nach Ausgrabungen rekonstruiert wurde.

Eindrucksvoll und lebendig sind die Objekte, Werkstätten, Bauwerke gestaltet, man kann richtig abtauchen in die römische Welt. An den Abenden fanden sich Spielrunden zusammen. Dankbar, erfüllt und glücklich kamen wir wieder in Spaichingen an.