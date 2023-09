Evangelische Kindergärten in Tuttlingen

Das neue Kindergartenjahr steckt noch in den Kinderschuhen. Viele kleine Füßchen setzen ihre ersten Schritte in unsere Einrichtungen.

Nach den Ferien begrüßen wir nicht nur unsere Kinder mit ihren Eltern, sondern auch neue Kolleginnen. Wir freuen uns über die Verstärkung im Team.

Vieles wird neu geplant. Da tut ein gemeinsamer Blick in die Weite gut. Also ziehen wir unsere Wanderschuhe an, treffen uns auf dem Witthoh und gehen gemeinsam los. Dort oben weitet sich der Blick. Die Gedanken können schweifen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Schritt für Schritt lernen wir uns kennen, staunen über die Weite und das Farbenspiel von Himmel, Wiesen und Feldern. Wir hören das Rauschen der Bäume und stärken uns bei einem ausgezeichneten Essen. Gemeinsam unterwegs zu sein, tut Herz und Seele gut.