Esslinger Albverein auf Piratenfahrt

Auf „Piratenfahrt mit der Arche Joe“ ist eine Gruppe des Schwäbischen Albvereins gegangen. Unter der Führung von „Käptn“ Stefan Fuchs stach das ungewöhnliche Schiff von Iznang aus „in See“, in diesem Fall den Bodensee.

Bei idealem Wetter tuckerte es hinüber zur Reichenau. Unterwegs ankerte man mehrfach zu einer Badepause. Zum Segeln fehlte der Wind, so dass meist der Außenbordmotor als Antrieb dienen musste. Zwischendurch ging es aber auch mal an die Ruder, und unter dem 1—2-3—4-Kommando des Käptn versuchten die „Matrosen“, das Boot in gleichmäßigen Schlägen voranzutreiben. Hier nur eine Gaudi, aber man erkannte doch, dass das früher auf solchen Schiffen eine ganz schöne körperliche Leistung war.

Neben Kaffee und Kuchen und reichlich Getränken war sogar ein Grill dabei, auf dem an Bord Würstchen gebraten wurden. Nach fast fünf Stunden wurde gut gelaunt wieder der Heimathafen Iznang angesteuert.

Die urige „Arche Joe“ wurde in den 1970er Jahren unter Leitung von Pfarrer Hettich von den Möhringer Ministranten, darunter auch einige Esslinger Buben, gebaut und genutzt. Als diese Buben erwachsen wurden, wurde das Boot irgendwann eingelagert. Weil der Lagerplatz anderweitig gebraucht wurde, sollte es dann vor einigen Jahren verschrottet werden.

Die ehemaligen „Matrosen“ erfuhren davon und beschlossen, „ihre“ gute alte „Arche“ herzurichten und wieder ihrem Zweck zuzuführen. Die Arbeiten erfolgten dann mit großem Einsatz unter anderem in der Corona–Zeit. Dabei wurde das Schiff so umgebaut, dass es seitlich einklappbar ist und so gut auf einem größeren Hänger transportiert werden kann.

Heute fährt die „Arche Joe“ im Sommer unter Leitung verschiedener Kapitäne als uriges „Ausflugsschiff“ über den Untersee. Die Kapitäne arbeiten unentgeltlich und die Einnahmen werden komplett an gute Zwecke gespendet.