Es weihnachtet sehr

Die Weihnachtswoche in Bethel Trossingen war in diesem Jahr besonders. Aufgrund der Pandemiebedingungen konnten die Feiern in den vergangenen Jahren nur in kleinem Rahmen stattfinden. So war es in diesem Jahr ganz besonders wertvoll, dass die Senioren in der Geriatrischen Reha-Klinik und im Seniorenzentrum Bethel Trossingen sowie in der Tagespflege wieder gemeinsam in festlichem Rahmen den Advent und die anstehenden Weihnachtstage feiern konnten.

Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die das Leben gerade in solch besinnlicher Zeit lebenswert machen. Und als Dankeschön für das selbstlose Engagement das ganze Jahr über wurden alle Ehrenamtlichen zur Adventsfeier zusammen mit den Bewohnenden des Betreuten Wohnen am Wagnerplätzle eingeladen.

Neben den Begrüßungsreden von Herrn Andreas Hilz, Hauptgeschäftsführung und den Geschäftsführungen Helene Rill und Dr. Mónika Tóth, gab es besinnliche Gedichte, Weihnachtsgeschichten und sogar ein eigens aus der Mitarbeiterschaft eingeübtes Theaterstück, welches die Weihnachtsgeschichte auf auflockernde Weise zeigte. Musikalisch umrahmten Herr Thamm (Klavier), Herr Menzel (am Keyboard), Fr. Birk (Ziehharmonika), Fr. Peter (Gitarre) mit einer Praktikantin aus der Therapie (Klavier). Beim gemeinsamen Singen der Weihnachtslieder konnten alle Senioren und Gäste mit einstimmen und zusammen mit dem leuchtenden Adventsschmuck, den Lichtern, dem traditionellen Christbaum trugen Punsch, Plätzchen- und Stollenduft zur adventlichen Atmosphäre in der Einrichtung bei. Neben der Holzkrippe im Café OASE schmückten dieses Jahr einige leuchtend bunte Glasbilder des Kunstverein Trossingen den Eingangsbereich. Jeder einzelne Bewohnende, Tagespflegegast und Rehabilitand erhielten ein individuelles Weihnachtsgeschenk zur Bescherung.

„Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.“ Johann Wolfgang von Goethe.

Von Herzen bedankt sich Bethel für das Vertrauen und das Miteinander in diesem Jahr. Getreu dem Bethel-Motto: Miteinander Füreinander da! „Eine besinnliche Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit und Frieden für das neue Jahr“, wünscht Andreas Hilz Hauptgeschäftsführer und das ganze Team.