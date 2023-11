Dörfer und Städte können nicht endlos weiter wachsen. Wie aber schafft man dann noch Wohnraum? Ideen dazu gab es beim Vortrag der Klimagruppe mit Gunter Müller im Bürgerhaus. Sein Fazit: „Möglichkeiten gibt es ‐ aber es fehlt oft noch am Wollen.“

An Deutlichkeit ließen die Aussagen von Gunter Müller nichts vermissen: „Es kann nicht mehr jeder ein Häusle bauen ‐ das können wir uns abschminken. Es ist schlichtweg kein Platz mehr da,“ so Müller vor rund 35 Besucher*innen im Bürgerhaus. Die Politik habe dies zwar erkannt und zahlreiche Ziele beschlossen, in der Praxis habe sich aber wenig geändert. So werden allein in Baden-Württemberg täglich noch immer über sechs Hektar bebaut ‐ Tendenz weiter steigend.

Das Volksbegehren „Ländle leben lassen“ will das Land daher an seine eigenen Selbstverpflichtungen erinnern. Schon jetzt sind die 40.000 Unterschriften beisammen, die den Landtag dazu verpflichten, das Thema auf die Tagesordnung zu nehmen. Aber Müller und seine Mitstreiter*innen sammeln weiter. „Je mehr unterschreiben, desto größer wird der Druck.“

Dass dieser nötig ist, unterstrich Müller in seinem Vortrag, und vor allem im ländlichen Raum werde noch viel zu großzügig mit Fläche umgegangen: So ist zum Beispiel der Flächenverbrauch pro Kopf in Gemeinden unter 1000 Einwohnern sieben mal so hoch wie in Städten über 100.000 Einwohner. Gleichzeitig seien Bestandsbauten oft un- oder untergenutzt. Das Ergebnis: Die sogenannten „Donut-Dörfer“: Innen leer, außen fett.

Vor allem im Bestand liege daher die Chance ‐ gerade auch bei Einfamilienhäusern: Denn zu oft lebten dort wenig Menschen auf viel Quadratmetern. „Wir haben genug Wohnfläche in Deutschland ‐ sie ist nur falsch verteilt“, so Müller. Hier seien sowohl Architekt*innen als auch Eigentümer*innen gefordert: Die einen mit kreativen Ideen, wie man Einfamilienhäuser so umbauen kann, dass auch zwei Wohnungen Platz finden ‐ und die anderen mit der Bereitschaft, andere Menschen unter dem gleichen Dach zu akzeptieren. „Diese Ideen gibt es“, so Müller, „es liegt aber meist am Wollen.“ Dabei lohne es sich, gerade diesen Ansatz weiter zu verfolgen: Wenn nur in zehn Prozent der 19 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland eine zweite Wohnung eingebaut würde, gäbe das 1,9 Millionen Wohnungen ‐ und das ohne einen Quadratmeter Flächenverbrauch.