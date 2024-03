Erster Platz für Fridinger U12-Team in Möhringen

Am Samstag, 02.03.24, fand für unsere Athleten und Athletinnen die erste Kinderliga im Jahr 2024 in Möhringen statt. Insgesamt 18 Kinder nahmen für den TV 05 Fridingen teil. In vier verschiedenen Disziplinen konnten die einzelnen Teams ihr Können unter Beweis stellen und gegen die Teams aus den anderen Vereinen antreten. Los ging es um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Aufwärmen, bevor es an die verschiedenen Stationen ging.

Unser U8 Team, die „Roten Flitzer“, für das Mia, Julia, Louisa, Mona und Luis an den Start gingen, begann den Wettkampf mit dem Medizinballstoßen. Anschließend ging es weiter mit der Einbein-Hüpfer-Staffel. Nacheinander galt es hier für jedes Team innerhalb von 2 min so viele Reifen wie möglich fehlerfrei auf einem Bein zu durchhüpfen. Schließlich war als dritte Disziplin der Hochweitsprung an der Reihe.

In der AK U10 traten unsere beiden Athleten Paul und Max gemeinsam mit anderen Athleten aus Möhringen im gemischten Team „Karotten-Chips und Flinke Füchse“ an. Gestartet wurde mit den Wechselsprüngen, bevor es mit dem Hochweitsprung weiter ging. Dort konnten unsere Athleten ihr Können unter Beweis stellen und Paul sprang eine Höhe von 1m, Max erreichte eine Höhe von 80cm. Anschließend ging es auch für diese Altersklasse zum Medizinballstoßen.

In der Altersklasse U12 gingen für die „Roten Blitze“ Tim, Elioz, Paulina, Jana, Bella, Vanessa, Felix, Theo, Rose, Ida und Hannah an den Start. Für sie startete der Wettkampf mit dem Schersprung. Für die meisten war die KiLA der erste Wettkampf in dieser Disziplin, die Nervosität war daher groß. Mit seinem Sprung über 1,15m konnte Elioz seine Konkurrenz hinter sich lassen, nur knapp dahinter erreichte Hannah eine Höhe von 1,10m und auch Felix erzielte mit seinem Sprung über 1,05m ein tolles Ergebnis. Nach diesem gelungenen Start ging es dann weiter zum Medizinballstoßen und zum Fünfsprung.

Das große Highlight stellten zum Schluss die Hindernis-Sprint-Staffeln aller Altersklassen dar. Unter tatkräftigem Anfeuern aller anderen Athleten und Zuschauer wurde es noch einmal spannend. Unser U12 Team sicherte sich am Ende den 1.Platz, in der U8 erreichte unser Team den 3. Platz und das Team der U10 erkämpfte sich den 4.Platz.

Bei der anschließenden Siegerehrung bekam jedes Kind eine Urkunde. Für alle war es eine schöne und vor allem erfolgreiche Veranstaltung.