Erster Auswärtswettkampf der Fridinger in dieser Saison

Bereits eine Woche nach dem ersten Ligawettkampf 2024 zuhause in Fridingen folgte schon der zweite Wettkampf auswärts in Dotternhausen. Die Turner des TV 05 Fridingen traten gegen die zweite Mannschaft des SV Dotternhausen an.

Die Fridinger stellten sich der Herausforderung trotz gesundheitlich bedingter Ausfälle. Bereits vergangene Woche musste die Mannschaft des TV 05 auf ihren Mannschaftsführer Florian Bach verzichten, welcher verletzungsbedingt ausgefallen ist. Er begleitete die Mannschaft dennoch, auch bei dem Auswärtswettkampf. Auch einer der fridinger Kampfrichter konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten, weshalb die Turner Andreas Heni und Julian Hilzinger neben ihren turnerischen Leistungen am Gerät auch noch abwechselnd ihre Leistungen am Wertungstisch zum Besten geben mussten.

Trotz dieser Herausforderungen gaben die Turner des TV Fridingen alles und schafften es sogar, insgesamt eine höhere Punktzahl als vergangene Woche gegen die TG Biberach II zu erzielen. Dotternhausen zeigte ebenfalls eine starke turnerische Leistung, weshalb sich die Fridinger letztendlich mit 241,90 zu 236,65 (10:2 Gerätepunkte) geschlagen geben mussten.

Den Boden konnte Fridingen gewinnen und sichert sich somit zwei weitere Gerätepunkte. Insgesamt wäre für den TV 05 mehr zu holen gewesen, da die Geräte, bis auf die Ringe, jeweils nur sehr knapp an den Tabellenersten der Kreisliga Süd verloren wurden. Am Pauschenpferd fehlten dem TV insgesamt nur 0,25 Punkte auf Dotternhausen, am Barren und dem Reck sogar jeweils nur 0,2.

Dennoch war die Stimmung der Turner des TV Fridingen nach dem Wettkampf gut und man freut sich bereits auf den nächsten Heimwettkampf am 24.03. in der Sepp Hipp Sporthalle in Fridingen. Ein Dankeschön gilt an dieser Stelle auch dem SV Dotternhausen für den angenehmen und fairen Wettkampf.

Für den TV Fridingen turnten: Andreas Heni, Markus Fromm, Niklas Mehner, Finn Chrismann, Darius Kratzer, Herbert Rebholz, Lukas Epple, Julian Hilzinger und Andreas Scheuermann. Als Kampfrichter für den TV Fridingen traten Marvin Bengler, Andreas Heni und Julian Hilzinger an den Wertungstisch.