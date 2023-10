Vergangenes Wochenende fand die erste DRK Line Dance Party in Hausen ob Verena statt. Circa 100 begeisterte Line Dancer aus dem südlichen Teil Baden Württembergs sind der Einladung der DRK Line Dance Group und Line-oholic Dance Group gefolgt. Den ganzen Abend wurden Lieder, auf die es ein Line Dance gibt, abgespielt und begeisterten die Line Dancer.

Der DRK Kreisverband Tuttlingen sorgte für das leibliche Wohl und für Getränke. Der DRK Kreisverband Tuttlingen bietet verschiedene Line Dance Angebote im Landkreis an. Zum Beispiel in Tuttlingen, Gosheim und Hausen ob Verena. In Hausen ob Verena gibt es auch eine Fortgeschrittenen Gruppe, diese findet jeden Donnerstag um 17 Uhr statt. Direkt im Anschluss findet die Anfänger Gruppe statt. Weitere Informationen zum den DRK Gesundheitsprogrammen und zu den Line Dance Angeboten finden Sie unter www.drk-tut.de oder Sie schnuppern einfach vorbei.