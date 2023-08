Dieses Mal gab es eine besondere Überraschung bei unserem Blutspendetermin. Werbung wurde mit einem Bild gemacht, bei dem in der Waffel das Eis gefehlt hat und dem Slogan „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf!“. Beim Blutspendetermin gab es dann, das fehlende Eis. Vielen Dank an Jörg und Katja vom Partyservice Schwegler, die Eis an alle Spenderinnen und Spender verteilt haben. In Hausen ob Verena wurden 170 Blutkonserven abgenommen und damit konnten wir bis zu 500 Patienten in der Region helfen. Mit der Kampagne #missingtype — erst wenn’s fehlt, fällt‘s auf, mit prominenter Unterstützung wird dazu aufgerufen, sich als Lebensretter von nun an dauerhaft und regelmäßig zu engagieren.

Als Botschafterinnen und Botschafter nutzen die Tänzerin Motsi Mabuse, Moderatorin Laura Wontorra sowie Fußball–Weltmeister Mats Hummels ihre Stimme, um noch mehr Menschen für ein kontinuierliches Blutspende–Engagement zu begeistern. Die Blutspende in Deutschland steht, wie auch andere gesellschaftliche Bereiche, vor der großen Herausforderung des demografischen Wandels.

Allein die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verlieren in den nächsten Jahren 275.000 Spenderinnen und Spender aus der spendestarken Babyboomer–Generation. Die altersbedingte Konsequenz: Aus Spendern werden Empfänger, dadurch steigt der Bedarf an Blutpräparaten. Dies bedeutet, dass es dringend mehr Menschen benötigt, die zum ersten Mal Blut spenden und dann sprichwörtlich am Ball bleiben.

Jede Generation braucht ihren eigenen, großen Spenderstamm, um entsprechende Verluste zu kompensieren und gemeinsam das Versorgungssystem aufrechtzuerhalten. Jetzt ist die Zeit für einen Generationswechsel gekommen! Ausgehend von einer Fünf–Tage–Woche, werden in Deutschland täglich etwa 15.000 Blutspendende benötigt, um das Gesundheitssystem mit unverzichtbaren Blutspräparaten sicher versorgen zu können.

Die DRK–Blutspendedienste tragen durch ihre Arbeit 75 Prozent des benötigten Aufkommens — allein das DRK muss daher täglich rund 11.000 Menschen zu einer Blutspende bewegen. Ein Wert, den es nach einhelliger Einschätzung von Fachleuten, für die Zukunft zu steigern gilt. Aufgrund der kurzen Haltbarkeit einiger Blutpräparate ist es allerdings wichtig, dass kontinuierlich genügend Blutspenden für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen.