Erntedankfest der St. Maria in Aldingen

Am ersten Oktoberwochenende feierten die Gläubigen der Gemeinde St. Marien in Aldingen Erntedank. Auch dieses Jahr war der Altarraum mit Obst und Gemüse festlich geschmückt. Gedankt wurde Gott so für den Ertrag in Landwirtschaft und in den Gärten. Im christlichen Verständnis gehören Dank und Teilen eng zusammen. So werden die Lebensmittel, die den Altarraum zieren, an den Tafelladen gespendet. Ein herzlicher Dank gilt den Spendern der Lebensmittel und an die Helfer, die für eine schön geschmückte Kirche gesorgt haben.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.