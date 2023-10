Erntedank mit dem Sängerkranz Möhringen

Der Gemischte Chor des Gesangvereins „Sängerkranz“ Möhringen hat am Erntedankfest den Gottesdienst in der St. Andreaskirche mit ansprechenden Liedern wie „Hand in Hand“ und „Dein Segen“ mitgestaltet. Da gleichzeitig der alljährliche Peru-Sonntag zum Gedenken an die seit 24 Jahre bestehende Partnerschaft mit der Kirchengemeinde St. Antonio Montero in Peru stattfand, durfte am Schluss das auf einer peruanischen Volksweise basierende „El Condor Pasa“ nicht fehlen. Anschließend feierte die ganze Gemeinde im Gemeindehaus bei Essen und Trinken gemeinsam Erntedank und Partnerschaft.

