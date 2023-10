Erntedank in der Auferstehungskirche

Am 1. Oktober feierte der Evangelische Kindergarten Auferstehungskirche in der Kirche gemeinsam mit Pfarrer Kohler den Erntedankgottesdienst. Die Kinder hatten zwei Dankelieder und das Legen eines Apfelbaumes vorbereitet und waren nun sehr stolz, dies den Eltern und Gottesdienstbesuchern vorführen zu dürfen. Es wurde ein abwechslungsreicher Gottesdienst mit vielen gespannten Kindern, schönen Erntegaben und fröhlichem Danke an Gott, für alles was er uns Gutes geschenkt hat.

