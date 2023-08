Erlös des dritten Ökumenische Gemeindefest wird gespendet

Das dritte Ökumenische Gemeindefeste, so freuen sich die Hauptorganisatoren Hermann Polzer, Ede Lücking und Frank Rehhorn, war ein voller Erfolg. Mit Ökumenischen Gottesdienst in der Katholischen Pfarrkirche und Abschlusssegen in der Evangelischen Kirche konnte den ganzen Tag über im Stadtgarten ein wunderbares Fest gefeiert werden, an dem viele Gemeindemitglieder und Gruppen der Kirchengemeinden mitgewirkt haben.

Dank des großen ehrenamtlichen Einsatzes und mit Hilfe von Spenden konnte ein Erlös von insgesamt 4200 Euro erzielt werden. Diese geht zu gleichen Anteilen an den Tafelladen Trossingen und an La Balanza. Frau Schwarzwälder vom Tafelladen freut sich, dass hiervon dringend benötigte Lebensmittel gekauft werden können. Karl–Heinz Albrecht berichtet für La Balanza von den Bildungs– und Förderprojekten in Peru, die ebenfalls durch die Spende Unterstützung erfahren.

Die vielen Gespräche und Begegnungen des dritten Ökumenischen Gemeindefestes, das Zusammensein und Zusammenwachsen der geschwisterlichen Kirchen stand im Mittelpunkt des Mottos: „Gemeinsam is(s)t man nicht allein.“ Bei der symbolischen Scheckübergabe gab es nur zufriedene Gesichter und es wurde noch einmal deutlich, dass bei dem Gemeindefest auch über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut und geholfen werden konnte. Sicherlich wird es auch in den kommenden Jahren wieder ökumenische Gemeindefeste geben, turnusgemäß finden diese alle fünf Jahre statt.