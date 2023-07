Erfolgreiches Sommerfest im Dr.-Karl–Hohner–Heim

Das Sommerfest mit „Tag der Begegnung“ war wieder ein großer Erfolg. Viele Angehörige und Gäste kamen am Sonntag, 23. Juli, ins Altenzentrum Dr.-Karl–Hohner–Heim in Trossingen.

Eröffnet wurde das Fest von Einrichtungsleiterin Monja Maser. Musikalisch begleitete Alleinunterhalter Ernst Weißer das Fest und viele Bewohner, Angehörige und Gäste genossen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Vieles war an diesem Tag geboten: Für die kleinen Besucher gab es Spielangebote auf der großen Wiese hinter dem Haus und auch die Gesundheit kam nicht zu kurz. So konnten sich alle Gäste und Besucher kostenlos den Blutzucker und den Blutdruck messen lassen und in der Wohlfühloase wurden Handmassagen angeboten. Bei der großen Tombola mit Losverkauf gab es tolle Preise zu gewinnen und der Verkaufsstand mit leckerem Sirup, Badesalz, Bärlauchpesto und Selbstgemachtem des Bewohner–Handarbeitskreises lockte viele Käufer und Interessierte an.

Ein weiteres Highlight an diesem Tag war die Vorstellung der Fahrrad–Rikscha. Mit kleinen Rundfahrten um das Dr.-Karl–Hohner–Heim konnte diese von allen Interessierten begutachtet und getestet werden. Zudem informierte Notburga Wehrle über die gesundheitliche Vorsorgeplanung in der letzten Lebensphase und Monja Maser bot Hausführungen an.

Für das leibliche Wohl sorgte die hauseigene Küche und verwöhnte die Bewohner und Gäste mit Eisbecher, Waffeln und Grill– und Salatbuffet.

Ganz heimlich mischten sich an diesem Tag auch noch zwei ganz besondere Personen unter die Festgesellschaft: Christine Schlederer und Karin Dorfmüller vom Verein Lach–Falten unterhielten die Bewohner und Gäste als Clowns mit Tanz, Spaß und Humor.

So war es wieder ein gelungenes Fest, an dem sich viele Menschen begegnet sind — nicht umsonst heißt das Sommerfest im Altenzentrum Dr.-Karl–Hohner–Heim „Tag der Begegnung“.