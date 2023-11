Erfolgreicher Wiederbeginn der „Klangzeit“

Der Förderverein, das Gesundheitszentrum Spaichingen und die Musikhochschule machten es möglich: Die beliebte Konzertreihe im Gesundheitszentrum, früher „Kultur & Klinik“, ist wieder da! Ein Team rund um den Vorstand des Fördervereins hatte die Organisation in die Hand genommen, Sponsoren gefunden und gemeinsam mit der Hochschule für Musik in Trossingen einen Neubeginn gewagt. Ein volles Haus und viele begeisterte Zuhörer bestätigten das Konzept.

Im ehemaligen Klinikgebäude präsentierte am 15. November Alexander Fleischer, Professor für Liedgestaltung an der Hochschule und verantwortlich für die „Klangzeit“, mit Studierenden einen eindrucksvollen Liederabend. Im Mittelpunkt des Konzertes standen bekannte und weniger bekannte Stücke von Franz Schubert (1797‐1828). Der österreichische Komponist führte das Kunstlied zur Blüte und nahm als einer der ersten Komponisten die Sprache der Poesie in seine Musik auf. Über 600 Gedichte soll er vertont haben.

Darüber hinaus unterhielten die jungen Stimmen der Trossinger Liedklasse mit zeitgenössischen Liedkompositionen und ungewohnten Klängen das zahlreich erschienene Publikum. Sie überzeugten mit stimmlicher Brillanz ‐ begleitet von einer verblüffenden instrumentalen Bandbreite des Sauter-Konzertflügels. Ein toller Neubeginn einer hoffentlich wieder dauerhaften Institution! Das nächste Konzert findet am 10. Januar statt. Schon vormerken!