Erfolgreicher Start in die Hallensaison

Am Samstag, 9. Dezember, fand im Glaspalast das traditionelle Nikolaussprinten - auch genannt Run and Jump - statt, das gleichzeitig den Auftakt zur Hallensaison für viele Athleten markierte. Der Mehrkampfwettkampf bestand aus drei Disziplinen: dem 30-Meter-Fliegend-Sprint, dem 5er-Sprunglauf und dem 60-Meter-Sprint aus dem Startblock.

Unter den 356 Teilnehmern aus verschiedenen Altersklassen waren auch zwei Athleten des TV Spaichingen vertreten. Jonathan Glaser startete in der Altersklasse M15 und legte einen vielversprechenden Beginn hin. Im 30-Meter-Fliegend-Sprint erreichte er eine Zeit von 3,44 Sekunden, gemessen über zwei Lichtschranken. Beim 5er-Sprunglauf verpasste er leider etwas an Weite, erzielte jedoch eine respektable Sprungweite von 11,50 Metern. Im 60-Meter-Sprint aus dem Startblock erreichte er eine Zeit von 8,78 Sekunden und sicherte sich somit den 5. Platz in der Gesamtwertung des Mehrkampfs.

Nora Zepf, startend in der Altersklasse U18, stellte sich in der größten Teilnehmergruppe mit insgesamt 41 Sportlerinnen. Im 30-Meter-Fliegend-Sprint überzeugte sie mit einer Zeit von 3,48 Sekunden. Beim 5er-Sprunglauf erzielte sie eine Weite von 12,3 Metern, und in ihrer Paradedisziplin, dem 60-Meter-Sprint, erreichte sie mit 8,32 Sekunden die viertschnellste Zeit in Ihrer Altersklasse und neue Persönliche Bestleistung. In der Gesamtwertung des Mehrkampfs konnte sich Nora Zepf den vierten Platz sichern.

Das Nikolaussprinten im Glaspalast bot somit nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch vielversprechende Leistungen der teilnehmenden Athletinnen und Athleten zum Start in die Hallensaison.