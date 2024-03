Erfolgreiche 186. Hauptversammlung des Liederkranzes Spaichingen

Am 15.März 2024 fand die 186.Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Spaichingen statt, bei der der 1.Vorsitzende Rudi Irion neben den anwesenden Ehren-, Förder- und aktiven Mitgliedern auch Bürgermeister Markus Hugger begrüßen konnte.

Nach der Eröffnung der Hauptversammlung wurde an das im September 2023 verstorbene Fördermitglied Harald Niemann gedacht.

Anschließend gab der 1.Vorsitzende Rudi Irion einen Bericht über das vergangene Jahr ab, in dem er einen enormen Zuwachs an aktiven Sängerinnen und Sänger verzeichnete. Dieser Anstieg wurde maßgeblich von der neuen Homepage beeinflusst, die von der 2. Vorsitzenden Sarah Bieligmeyer gestaltet und verwaltet wird. Irion wies zudem auf wichtige Termine für das Jahr 2024 hin, darunter das Probenwochenende und das Konzert am 30.6.2024 in der Stadthalle Spaichingen. Die Schriftführerin Pei Knüttel informierte über das sehr erfolgreiche vergangene Jahr 2023, während der Kassenprüfer Ale Liebermann die Kassenwartin Eva Bader für die präzise und stimmige Kassenführung lobte.

Bürgermeister Hugger entlastete die Vorstandschafft für das vergangene Jahr und bedankte sich im Namen der Stadt Spaichingen für das Engagement des Liederkranzes. Er wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute.

Bei den anschließenden Wahlen wurde die 2.Vorsitzende Sarah Bieligmeyer, die Schriftführerin Pei Knüttel, sowie die Ausschussmitglieder Nico Pieper und Wolfgang Dreher einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Bei den nun folgenden Ehrungen konnte der Vorsitzende Rudi Irion die aktiven Sänger/innen Dorothee Bareuther und Eckard Szakaci für 10 Jahre und Michael Wenzler für bemerkenswerte 60 Jahre aktives Singen im Verein ehren. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Brunhilde Schwörer und Claus Grimm ausgezeichnet. Die Ehrung für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Ursel Sperling, Hilde Kraft, Helga Wientges, Franz Schuhmacher, Thomas Kästle und Peter Winker. Eine besondere Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein bekam Herr Rolf Kopp.

Nach den Ehrungen bedankte sich der Vorsitzende bei allen Anwesenden und schloss die Versammlung.