Erfolg bei süddeutscher Karatemeisterschaft

Mit rund 260 Teilnehmern aus Baden-Württemberg und Bayern fand am 21. Oktober die süddeutsche Karatemeisterschaft vom DJKB in Immenstadt statt. Dabei trat Florian Cicek von der Karate-Abteilung der ASV Tuttlingen in der Kategorie Kata Einzel, 16 bis 17 Jahre und 7.-6. Kyu (Orange- und Grüngurt), an. Kata ist eine Übungsform, die aus einem stilisierten Kampf gegen imaginäre Gegner geführt wird. Aufgrund der Teilnehmerzahl in dieser Gruppe startete er gleich in die Finalrunde. Er konnte sich souverän gegen seine beiden Konkurrenten aus Hohenschwangau und München behaupten und erreichte die höchste Punktzahl.

