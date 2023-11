Erben, Vererben, Testament ein wichtige Thema

Im Rahmen des Jahresprogramms des Seniorentreff Liptingen/Heudorf wurde zum Thema: Erben-Vererben-Testament nach Heudorf i.H. ins Gasthaus Kreuz eingeladen. Kurt Breinlinger war sehr erfreut über das große Interesse an dem interessanten Thema und übergab an Notar a.D. Karl Haller aus Trossingen, der hatte einen gut gestalteten Vortrag mit vielen Details zum Thema parat. Her Haller ist besonders auf die speziellen Probleme aus der Praxis im Landkreis eingegangen. Er erwähnte, dass durch den Wandel in unserer Gesellschaft vieles anders uns komplizierter geworden ist. Die viele Jahrzehnte Erbfolge in der Familie ist durch Ehescheidungen und Patchworkfamilien anders, und das traditionelle Erben von Generation zu Generation vielfach aus dem Ruder gelaufen und zum Teil sehr kompliziert für das Vererben, aber auch für die Erben geworden. Viele offene Fragen dazu hat Herr Haller erklärt und aber auch manches für die zahlreichen Zuhörer nicht für den Einzelfall erklären können. Auch dass ein Testament handschriftlich verfasst und damit zumindest ein letzter Wille kundgetan werden könne, sei immer noch besser als gar kein Testament. Die Form des handgeschriebenen Testaments wurde erklärt; die Verwahrung und damit Auffindbarkeit im Todesfall kam dabei zum Ausdruck und war ebenfalls ein wichtiger Punkt in seinem gut dargestellten Vortrag. Ebenfalls ein notarielles Testament wurde genau besprochen, wie auch die eventuelle Änderung des letzten Willens.

Die Kosten für ein notarielles Testament wurden hinterfragt und die Sicherheit für einem schnellen Erbschein stand auf der langen Frageliste der Teilnehmer. In dem zweistündigen Vortrag ging Herr Halle auf viele Fragen ein. Im Einzelfall konnte trotzdem manches für die Erblasser nicht geklärt werden. Ohne einen letzten Willen selbst, sollte dies im Einzelnen, möglichst vorweg im Familienkreis bereits geklärt werden. Auch dies war ein Anliegen des Notars, genauso wie die Erbschaftssteuer fand ein großes Interesse der Teilnehmer aus Heudorf und Liptingen. Kurt Breinlinger bedankte sich bei Karl Haller für den gelungenen Vortrag und wies auf die nächste Veranstaltung, der Vorweihnachtlichen Feier, in der Schlossbühlhalle in Liptingen hin, die zusammen mit der Gemeinde und dem DRK Ortsverein Liptingen am 10. Dezember gefeiert wird.