Engagement bei der Kinder– und Jugendbetreuung

Hallo liebe Sportfreunde, mein Name ist Felix Vorwalder und ich darf mich euch als neuen FSJ´ler beim TV Spaichingen vorstellen. Wohnhaft in Rietheim bin ich zum 1. September in mein neues Amt gestartet.

Schon während des Abiturs festigte sich mein Entschluss, ein FSJ beim TV Spaichingen zu absolvieren. Meine ersten Begegnungen mit dem Turnverein hatte ich bereits im frühen Jugend Alter mit zwölf Jahren. Seit ich denken kann bin ich sportlich aktiv, wobei mein Fokus auf dem Handball liegt. Mittlerweile bin ich 18 Jahre alt und in der ersten Männermannschaft aktiv.

Ergänzend hierzu engagiere ich mich als Übungsleiter für eine Jugendmannschaft beim TVS. Der Landessportverband bietet mir zusätzlich durch das FSJ, die Möglichkeit eine Lizenzausbildung zum Übungsleiter C Breitensport zu absolvieren, um meine Fähigkeiten in diesem Bereich zu erweitern. Gerne möchte ich meine Begeisterung für den Sport und für das Vereinsleben, während meiner FSJ–Zeit beim TV Spaichingen miteinbringen und freue mich darauf eigene Projekte umsetzen zu dürfen.

In meinem FSJ treffe ich auf ein großes Spektrum an Aufgaben. Den Hauptteil meiner Arbeitszeit verbringe ich in den verschiedenen Abteilungen des Turnvereins. Hierbei unterstütze und engagiere ich mich wie auch in den Grundschulen in Spaichingen bei der Kinder– und Jugendbetreuung. Die restliche Arbeitszeit widme ich mich der Verwaltungsarbeit in der Geschäftsstelle. Hier bin ich auch sehr gerne immer Ansprechpartner für alle Sportfreunde, um Fragen zu klären und Probleme zu beseitigen. Ich freue mich auf ein spannendes und vielfältiges Jahr, in welchem ich viele neue Eindrücke gewinnen darf.