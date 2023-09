Energie-Erlebnisreise Freilichtmuseum Neuhausen

Der Einladung der Museumsleitung, vertreten durch Christof Heppeler, sowie der Mandatsträger Maria-Lena Weiss MdB und Guido Wolf MdL und des CDU Ortsverbandes Emmingen-Liptingen und Neuhausen folgten zahlreiche Interessierte auf eine Energieerlebnisreise durch das Freilichtmuseum.

Ziel des Rundgangs ist, den Besuchern die sich in den Jahrhunderten veränderten Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Energiegewinnung und -nutzung näher zu bringen.

Wasser und Holz bestimmten das Leben unserer Vorfahren entscheidend. Gut sichtbar an der Hochgangsäge, die allein mit Wasser eines kleinen Bächleins in Gang gesetzt wurde. Massive Baumstämme wurden so, ohne nennenswerte menschliche Kraft, zu nutzbaren Balken und Brettern geschnitten. Nicht zu vergessen ist aber auch das große handwerkliche Geschick, mit dem die Wasserkraft aus einer Kreis- in eine Vertikalbewegung transformiert wurde.

In der Folge entwickelten sich viele Handwerksberufe wie das Schmieden oder, besonders im Schwarzwald, die Glasbläserei. Ein hoher Wärmebedarf war dazu erforderlich. Eine verbesserte Effizienz wurde durch Herstellung von Holzkohle durch die Köhler erreicht. Am Köhlerplatz im Museum ging Heppeler auch auf die Folgen für den damaligen Schwarzwald ein. Der enorme Holzverbrauch ließ den Wald „sterben“. Hilfe kam durch Freiburger Forstwissenschaftler, die ein System der Nutzung und Aufforstung, die Nachhaltigkeit, entwickelten.

Zum Abschluss des Rundgangs wurden von Heppeler in der Küche des Haldenhofs, einer „Rauchküche“, auch die Gefahren durch das offene Feuer herausgestellt. Seine Gedanken gehen aber weiter. Vorstellbar wäre für ihn die Erweiterung des Erlebnispfades im Museum durch die Entwicklung des Handwerks hin zur Industrialisierung, zum Beispiel von der Eisenschmelze zur Messerschmiede und Medizintechnik oder der Gerberei zur Schuhindustrie.

Nach diesen historischen Erlebnissen folgte im den Schafstall eine lebhafte Diskussion zu aktuellen politischen Themen. Einer kurzen Einführung durch Guido Wolf, gespickt mit Erinnerungen an die Entwicklung des Freilichtmuseums aus seiner Zeit als Landrat, folgte ein ausführlicher Bericht aus dem Bundestag von Maria-Lena Weiss. Dem Grundthema Energie entsprechend, nahm natürlich das „Gebäudeeneriegesetz“, kurz „Heizungsgesetz“, breiten Raum ein.

Mit interessanten Erkenntnissen machten sich die Teilnehmer auf den Heimweg.